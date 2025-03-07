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«Готов преподнести сюрприз». Уильям Скалл высказался о предстоящем бое с Альваресом

«Готов преподнести сюрприз». Уильям Скалл высказался о предстоящем бое с Альваресом
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32-летний кубинский боксёр Уильям Скалл поделился мнением о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Спортсмены сразятся 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я счастлив быть здесь и готов показать миру, что у меня всё получится. В боксе ничего не приходит просто так. Все мои достижения были вопреки мнению критиков. Чувствую себя уверенно, а победитель станет известен лишь после финального раунда. Готов преподнести сюрприз 3 мая», — сказал Скалл на пресс-конференции.

В общей сложности на счету Скалла 23 победы и ни одного поражения. В активе Альвареса 62 победы, два поражения и две ничьих.

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