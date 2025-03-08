UFC 313: прямой эфир, как и где смотреть онлайн-трансляцию

В ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в главном поединке которого сразятся действующий чемпион в полутяжёлом весе Алекс Перейра (Бразилия) и россиянин Магомед Анкалаев, занимающий первое место в полутяжёлом дивизионе.

Турнир начнётся в 2:30 по московскому времени, а главный бой стартует не ранее 8:00 мск. Посмотреть трансляцию спортивного шоу можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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