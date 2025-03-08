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Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейры, представляющего Бразилию, и россиянина Магомеда Анкалаева.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Начало турнира запланировано на 2:30 по московскому времени, а главный бой стартует не ранее 8:00 мск. Посмотреть трансляцию спортивного мероприятия можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В общей сложности на счету Анкалаева в настоящий момент 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед при двух поражениях.

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