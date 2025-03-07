Алексей Егоров и Ленар Перес 27 апреля проведут бой за пояс WBA International

Бывший претендент на пояс WBA россиянин Алексей Егоров (12-2, КО 8) 27 апреля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина) на турнире «Ночь чемпионов IBA» проведёт бой за пояс WBA International в первом тяжёлом весе против проживающего во Владикавказе кубинца Ленара Переса (14-0, КО 14). Этот поединок будет организован IB Challenge, Iron&Gloves Promotions и Patriot boxing при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA).

В своём последнем официальном бою уроженец Обнинска Егоров в июне 2024 года уступил американцу Брендону Глэнтону. Ранее Егоров владел поясом WBA Gold. Сейчас россиянин занимает 11-ю строчку рейтинга WBA. Свой последний бой Перес провёл в январе 2025 года в Нальчике, когда досрочно одолел Монясаху Муритадора из Нигерии. На портале BoxRec Перес занимает 19-ю строчку среди боксёров первого тяжёлого веса, а Егоров – 66-ю.