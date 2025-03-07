Результаты второго дня чемпионата России по самбо

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Краснодаре проходит 75-й чемпионат России по самбо. Участие в турнире принимают ведущие спортсмены из 66 субъектов Российской Федерации. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня, который состоялся вчера, 6 марта.

Женщины, до 54 кг:

1-е место – Анастасия Луканина;

2-е место – Анастасия Поликарпова;

3-е место – Ирэна Хубулова и Диана Писковец.

До 72 кг:

1-е место – Таисия Киреева;

2-е место – Ксения Задворнова;

3-е место – Дарья Казанцева и Анастасия Филиппович.

+80 кг:

1-е место – Альбина Чоломбитько;

2-е место – Олеся Ткаченко;

3-е место – Полина Генералова;

3-е место – Анжела Гаспарян.

Мужчины, до 53 кг:

1-е место – Андрей Кубарьков;

2-е место – Роман Тимофеев;

3-е место – Александр Корякин и Павел Сараев.

До 79 кг:

1-е место – Рамед Гукев;

2-е место – Денис Калинин;

3-е место – Арман Багдасарян и Руслан Абдулмеджидов.

+98 кг:

1-е место – Артём Осипенко;

2-е место – Степан Солдатенков;

3-е место – Аслан Джиоев и Антон Брачев.

Боевое самбо. Мужчины, до 71 кг:

1-е место – Ренас Зайнутдинов;

2-е место – Рустам Талдиев;

3-е место – Имамшамиль Гусенов и Ролан Зиннатов.

До 88 кг:

1-е место – Абусупиян Алиханов;

2-е место – Джамбулат Меджидов;

3-е место – Кирилл Харьков и Евгений Болотских.

Главные новости дня: