Фото: Усман Нурмагомедов встретился с Дэвидом Бекхэмом на матче «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Нурмагомедов показал, как встретился с прославленным британским футболистом Дэвидом Бекхэмом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпулем».
«С живой легендой футбола, спасибо за фото», — подписал фотографию Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова
Напомним, «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0. Ответная встреча пройдёт в Великобритании. Матч назначен на вторник, 11 марта.
Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом: