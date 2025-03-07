Фото: Усман Нурмагомедов встретился с Дэвидом Бекхэмом на матче «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Нурмагомедов показал, как встретился с прославленным британским футболистом Дэвидом Бекхэмом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпулем».

«С живой легендой футбола, спасибо за фото», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Напомним, «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0. Ответная встреча пройдёт в Великобритании. Матч назначен на вторник, 11 марта.

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