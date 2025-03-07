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Легендарный рестлер Джон Сина во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Легендарный рестлер Джон Сина во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса
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47-летний легендарный рестлер World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Сина, в последние годы активно снимающийся в голливудских фильмах, второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса после исторического хилл-тёрна на шоу Elimination Chamber 2025.

Сина повторно вошёл в Книгу рекордов как человек, который дольше всего в реслинг-индустрии держал образ фейса (положительного персонажа). Сина был в роли фейса на протяжении 7786 дней (с 6 ноября 2003 года). У другого легендарного рестлера, Халка Хогана, данный рекорд составил 5420 дней (с июля 1981 по 6 июля 1996 года), когда Хоган вступил в группировку nWo.

Примечательно, что в первый раз Сина был занесён в Книгу рекордов за то, что исполнил 650 желаний детей в акции Make-A-Wish. И популярность Джона в годы его активной карьеры не позволяла организации совершить хилл-тёрн своей звезды ранее, поскольку он был популярен за пределами ринга у детей и их родителей. После того как Сина стал реже появляться на экранах и на первый план в роли бэйбифейса вышли другие звёзды, в WWE решились на этот шаг.

Джон совершил хилл-тёрн в концовке Elimination Chamber, когда по приказу Дуэйна «Скалы» Джонсона ударил в пах действующего неоспоримого чемпиона WWE Коди Роудса.

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