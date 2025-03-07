Усман Нурмагомедов оценил шансы «ПСЖ» в ответном матче с «Ливерпулем» после поражения дома
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Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов поделился впечатлениями после посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпулем». Встреча проходила в Париже и завершилась победой британской команды со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт в Ливерпуле 11 марта.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'
«Матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» был одним из лучших, которые я когда-либо смотрел вживую. Им немного не хватило сил, но я верю, что «ПСЖ» отыграется в ответной встрече», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.
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