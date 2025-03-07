Усман Нурмагомедов оценил шансы «ПСЖ» в ответном матче с «Ливерпулем» после поражения дома

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов поделился впечатлениями после посещения матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпулем». Встреча проходила в Париже и завершилась победой британской команды со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт в Ливерпуле 11 марта.

«Матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» был одним из лучших, которые я когда-либо смотрел вживую. Им немного не хватило сил, но я верю, что «ПСЖ» отыграется в ответной встрече», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом: