Фото: Хамзат Чимаев встретился с Арманом Царукяном

Непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как провёл тренировку с российско-армянским бойцом смешанных единоборств Арманом Царукяном.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

В общей сложности Чимаев к данному моменту принял участие в 14 поединках в смешанных единоборствах, в каждом из которых одержал победу (шесть раз спортсмен побеждал нокаутом). На счету Царукяна сейчас 22 победы, девять из которых были добыты нокаутом, и три поражения.

Недавно Чимаев прокомментировал смерть прославленного борца Бувайсара Сайтиева.

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Бувайсар Сайтиев показывает приём Хамзату Чимаеву: