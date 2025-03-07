Евлоев — о титульном бое: даже если ты проиграешь 10 раз, но финишируешь, получишь шанс

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о том, почему не получил шанс сразиться в титульном бою за чемпионский пояс.

«Люди, которые болеют за этот вид спорта, ждали меня как претендента на титул. Но сейчас немного другие времена, потому что людям нужно больше трэш-тока, грязных вещей, каких-то финишей. Даже если ты проиграешь 10 раз, но финишируешь, у тебя больше шансов получить титульный бой», — приводит слова Евлоева издание MMAJunkie.

Ранее Евлоев заявил о готовности перейти в лёгкий дивизион ради поединка со звездой организации грузином Илией Топурией.