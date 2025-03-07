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Мовсар Евлоев: никто не соглашается драться со мной

Мовсар Евлоев: никто не соглашается драться со мной
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев, ответил на вопрос о готовности бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Александра Волкановски в случае победы над Диего Лопесом дать шанс россиянину сразиться за титул.

«Посмотрим, что UFC скажет обо мне или о следующем сопернике [Волкановски], но я готов всегда. Я готов, так как победил Алджамейна [Стерлинга] у тебя за спиной, и я всё ещё жду боя или новостей о поединке, но пока ничего. Никто не соглашается драться против меня», — приводит слова Евлоева издание MMAJunkie.

Напомним, поединок Волкановски – Лопес состоится 12 апреля на турнире UFC 314 в Майами (США).

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