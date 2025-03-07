Анкалаев отреагировал на мнение, что UFC «молится» о победе Перейры в их бою

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал мнение некоторых экспертов и бойцов ММА, утверждавших, что промоушену предпочтительнее, чтобы победу в его предстоящем поединке с Алексом Перейрой одержал бразилец. Ранее, в частности, бывший боец UFC Брендан Шауб высказал уверенность, что «боссы UFC молятся богам ММА, чтобы Алекс остался с титулом».

«Слова Шауба? Конечно, если он выиграет этот бой, перед ним откроется гораздо больше возможностей. Ещё больше дверей станут для него открытыми. Я могу это понять. Но так уж случилось, что судьба свела нас вместе, и ему будет очень трудно достичь этой цели, потому что его соперником буду я», – сказал Анкалаев в интервью MMA Fighting.

Анкалаев и Физиев встретились перед UFC 313: