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Анкалаев отреагировал на мнение, что UFC «молится» о победе Перейры в их бою

Анкалаев отреагировал на мнение, что UFC «молится» о победе Перейры в их бою
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал мнение некоторых экспертов и бойцов ММА, утверждавших, что промоушену предпочтительнее, чтобы победу в его предстоящем поединке с Алексом Перейрой одержал бразилец. Ранее, в частности, бывший боец UFC Брендан Шауб высказал уверенность, что «боссы UFC молятся богам ММА, чтобы Алекс остался с титулом».

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Слова Шауба? Конечно, если он выиграет этот бой, перед ним откроется гораздо больше возможностей. Ещё больше дверей станут для него открытыми. Я могу это понять. Но так уж случилось, что судьба свела нас вместе, и ему будет очень трудно достичь этой цели, потому что его соперником буду я», – сказал Анкалаев в интервью MMA Fighting.

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