UFC 313: процедура взвешивания начнётся в 20:00 мск

7 марта состоится церемония официального взвешивания в преддверии крупного номерного турнира Ultimate Fighting Championship (UFC) 313. В ночь на 8 марта пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов бойцов. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию взвешивания и битвы взглядов, которая будет доступна по ссылке ниже.

Текстовая онлайн-трансляции церемонии взвешивания бойцов UFC 313.

Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

Сам турнир пройдёт в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене». Главным событием соревнования станет титульный бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом из России Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00 мск.

Кроме того, на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом. А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.