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UFC 313 — взвешивание — прямая трансляция

UFC 313: процедура взвешивания начнётся в 20:00 мск
Аудио-версия:
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7 марта состоится церемония официального взвешивания в преддверии крупного номерного турнира Ultimate Fighting Championship (UFC) 313. В ночь на 8 марта пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов бойцов. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию взвешивания и битвы взглядов, которая будет доступна по ссылке ниже.

Текстовая онлайн-трансляции церемонии взвешивания бойцов UFC 313.

Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

Сам турнир пройдёт в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене». Главным событием соревнования станет титульный бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом из России Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00 мск.

Кроме того, на этом турнире в UFC дебютирует российский тяжеловес Ризван Куниев, который сразу встретится с бойцом из топ-5 дивизиона Кёртисом Блэйдсом. А Армен Петросян будет биться с бразильцем Брунно Феррейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев
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