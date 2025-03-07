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Волкановски дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313

Волкановски дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, являющимся действующим обладателем титула промоушена в полутяжёлом весе. Спортсмены сразятся на турнире UFC 313 в ночь на 9 марта мск.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Теперь Перейра стал ещё лучше разбираться в грэпплинге, защите от тейкдаунов и некоторым прочим моментам. Анкалаев – отличный боец. Левша. У него богатый арсенал бойцовских навыков. Он здорово работает на ногах. Что касается фаворита, то я выберу Перейру. Победа нокаутом. Но не думаю, что это случится в ранних раундах. Мне кажется, это мог бы быть технический нокаут во втором или третьем раунде», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

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