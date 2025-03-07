Волкановски дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, являющимся действующим обладателем титула промоушена в полутяжёлом весе. Спортсмены сразятся на турнире UFC 313 в ночь на 9 марта мск.

«Теперь Перейра стал ещё лучше разбираться в грэпплинге, защите от тейкдаунов и некоторым прочим моментам. Анкалаев – отличный боец. Левша. У него богатый арсенал бойцовских навыков. Он здорово работает на ногах. Что касается фаворита, то я выберу Перейру. Победа нокаутом. Но не думаю, что это случится в ранних раундах. Мне кажется, это мог бы быть технический нокаут во втором или третьем раунде», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Анкалаев отработал граунд-энд-паунд перед боем с Перейрой: