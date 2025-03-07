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Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке Алекса Перейры с Магомедом Анкалаевым

Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке Алекса Перейры с Магомедом Анкалаевым
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Перспективный бразильский средневес UFC Кайо Борральо дал комментарий по поводу предстоящего поединка чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против российского претендента Магомеда Анкалаева.

«Все фанаты сомневаются в грэпплинге Алекса, но в своих боях он показал, насколько сильно эволюционировал, особенно в вопросе защиты от тейкдаунов. Дело в том, что парням, которые дерутся с Перейрой, нужно очень хорошо двигаться, и Анкалаев умеет это. Не знаю, осмелится ли он пойти в размен с Алексом. Думаю, если осмелится — будет нокаутирован», — приводит слова Борральо MMA Fighting.

Напомним, бой Перейры и Анкалаева возглавит турнир UFC 313, который состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США).

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