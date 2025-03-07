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Джонни Фишер и Дэвид Аллен проведут реванш 17 мая в Англии

Джонни Фишер и Дэвид Аллен проведут реванш 17 мая в Англии
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Непобеждённый британский проспект супертяжёлого дивизиона Джонни Фишер проведёт реванш со своим соотечественником Дэвидом Алленом 17 мая в Лондоне (Англия).

«Я рад возможности устроить ещё один великолепный бой для болельщиков и на этот раз победить убедительнее. Мне не хочется доводить в реванше поединок до судейского решения, и я обязан закончить его досрочно», — приводит слова Фишера Boxing Scene.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся в декабре 2024 года в андеркарде реванша между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и британским экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

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