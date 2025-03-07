Вадим Туков победил Адама Белалию

Только что в Москве на турнире «Ночь чемпионов IBA» непобеждённый российский средневес, обладатель титула интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA Вадим Туков одержал уверенную победу над шведским боксёром Адамом Белалией.

Уже во втором раунде Туков дважды отправил своего соперника в нокдаун короткими правыми боковыми на выходе из клинча, но швед мужественно продолжал драться.

Последующие раунды Белалиа откровенно выживал в ринге и всё время отступал, работая вторым номером. В итоге поединок продлился все отведённые раунды и по их итогам все трое судей единогласно отдали победу Тукову.