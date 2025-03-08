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Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: где смотреть бой, на каком канале

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: где смотреть бой, на каком канале
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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, главным событием которого станет бой действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе, бразильца Алекса Перейры против россиянина Магомеда Анкалаева.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция спортивного шоу будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Турнир начнётся в 2:30 по московскому времени, а главное событие шоу запланировано не ранее 8:00 мск.

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