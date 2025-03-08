Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, главным событием которого станет бой действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе, бразильца Алекса Перейры против россиянина Магомеда Анкалаева.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 313 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция спортивного шоу будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Турнир начнётся в 2:30 по московскому времени, а главное событие шоу запланировано не ранее 8:00 мск.