Гурам Кутателадзе проведёт бой с Кауе Фернандесом на UFC Fight Night 255

Грузинский легковес UFC Гурам Кутателадзе свой следующий бой проведёт на турнире UFC Fight Night 255, где его ожидает противостояние с бразильским бойцом Кауе Фернандесом. Об этом сообщает официальный сайт UFC.

Кутателадзе свой последний бой проводил в августе прошлого года, где он победил единогласным решением судей Джордана Вученича. Что касается Фернандеса, то он предыдущий поединок провёл также в августе 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в первом раунде над Мохаммадом Яхьей.

Напомним, турнир UFC Fight Night 255 состоится 22 марта в Лондоне (Великобритания), а его главным событием станет поединок экс-чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса с Шоном Брэди.