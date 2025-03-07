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Сергей Ковалёв и Артур Манн провели дуэль взглядов в Москве

Сергей Ковалёв и Артур Манн провели дуэль взглядов в Москве
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Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв и немецкий тяжеловес Артур Манн провели дуэль взглядов 7 марта в Москве на вечере бокса «IBA.Pro», где главным событием шоу запланирован бой обладателя «временного» чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе Альберта Батрыгазиева против аргентинца Нери Круза Ромеро.

Сергей Ковалёв — Артур Манн

Сергей Ковалёв — Артур Манн

Фото: Скриншот трансляции телеканала Матч ТВ

Бой между Ковалёвым и Манном официально запланирован на 19 апреля в Челябинске (Россия). Этот поединок станет последним в карьере Ковалёва.

За свою карьеру Сергей Ковалёв провёл 41 поединок. На его счету 35 побед (29 — нокаутом) при пяти поражениях и одной ничьей.

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