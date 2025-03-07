Алекс Перейра и Магомед Анкалаев показали одинаковый вес

Только что в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников турнира по смешанным единоборствам UFC 313, где сразится чемпион организации в полутяжёлом весе Алекс Перейра против претендента в лице россиянина Магомеда Анкалаева.

Оба бойца без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав одинаковую отметку в 92,98 кг.

Алекс Перейра Фото: UFC

Магомед Анкалаев Фото: UFC

Напомним, предыдущую защиту титула Перейра проводил в октябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри. Что касается Анкалаева, то он последний бой проводил также в октябре 2024 года, одержав победу единогласным решением судей над Александром Ракичем.