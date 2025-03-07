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Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев сделали вес

Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев сделали вес
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Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников соглавного события турнира по смешанным единоборствам UFC 313, где сразятся два топовых бойца лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Рафаэль Физиев

Оба бойца показали на весах одинаковые показатели — 70,76 кг.

Джастин Гэтжи

Джастин Гэтжи

Фото: UFC

Рафаэль Физиев

Рафаэль Физиев

Фото: UFC

Гэтжи выйдет на этот бой после поражения. В апреле 2024 года он потерпел поражение нокаутом в пятом раунде от экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя.

Что касается Физиева, то он предыдущий поединок провёл в сентябре 2023 года и проиграл там техническим нокаутом во втором раунде поляку Матеушу Гамроту.

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