Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев сделали вес

Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников соглавного события турнира по смешанным единоборствам UFC 313, где сразятся два топовых бойца лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев.

Оба бойца показали на весах одинаковые показатели — 70,76 кг.

Джастин Гэтжи Фото: UFC

Рафаэль Физиев Фото: UFC

Гэтжи выйдет на этот бой после поражения. В апреле 2024 года он потерпел поражение нокаутом в пятом раунде от экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя.

Что касается Физиева, то он предыдущий поединок провёл в сентябре 2023 года и проиграл там техническим нокаутом во втором раунде поляку Матеушу Гамроту.