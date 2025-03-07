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Ризван Куниев и Кёртис Блэйдс прошли взвешивание

Ризван Куниев и Кёртис Блэйдс прошли взвешивание
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Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии предварительного карда сразится 32-летний российский тяжеловес UFC Ризван Куниев с 34-летним американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Ризван Куниев — 119,74 кг;
Кёртис Блэйдс — 118,84 кг.

Куниев проведёт свой дебютный бой под эгидой UFC, куда попал через селекционный проект Даны Уайта Dana White's Contender Series. Что касается Блэйдса, то он предыдущий поединок проводил в июле 2024 года и потерпел там поражение от ныне действующего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.

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