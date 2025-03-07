Результаты взвешивания участников турнира UFC 313

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Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 313, где главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против претендента в лице россиянина Магомеда Анкалаева.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Алекс Перейра (92,98 кг) vs Магомед Анкалаев (92,98 кг)

Джастин Гэтжи (70,76 кг) vs Рафаэль Физиев (70,76 кг)

Джалин Тёрнер (70,08 кг) vs Игнасио Бахамондес (70,76 кг)

Аманда Лемос (52,61 кг) vs Ясмин Лусиндо (52,38 кг)

Кинг Грин (70,53 кг) vs Маурисио Руффи (70,53 кг)

Кёртис Блэйдс (118,84 кг) vs Ризван Куниев (119,97 кг)

Джошуа Ван (56,92 кг) vs Рэй Цуруя (56,92 кг)

Бруно Ферейра (84,36 кг) vs Армен Петросян (84,36 кг)

Алекс Мороно (77,56 кг) vs Карлос Леал (76,65 кг)

Майрон Сантос (65,99 кг) vs Фрэнсис Маршалл (66,22 кг)

Крис Гутьеррес (65,54 кг) vs Джон Кастанеда (65,77 кг)

Джорден Сантос (84,14 кг) vs Осман Диас (84,14 кг).