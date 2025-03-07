Альберт Батыргазиев победил Нери Круза Ромеро в драматичном поединке

Только что в Москве в главном событии боксёрского вечера IBA.Pro олимпийский чемпион, а также обладатель временного титула WBA во втором полулёгком весе Альберт Батыргазиев одержал непростую победу над аргентинцем Нери Крузом Ромеро в драматичном поединке.

В третьем раунде Батыргазиев впервые в своей карьере оказался в нокдауне после пропущенного правого бокового в голову и был на грани досрочного поражения, но сумел переломить ход событий в ринге.

В четвёртом раунде уже Батыргазиев отправил на настил Ромеро, но, увлёкшись добиванием, нанёс удар после гонга по лежачему сопернику, за что рефери снял с него один балл.

В конечном итоге бой продлился все 12 раундов, и по их итогам победу единогласным решением со счётом 115:109, 116:108 и 114:110 одержал Батыргазиев.