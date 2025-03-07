Альберт Батыргазиев высказался о своей 12-й победе подряд

Российский боксёр Альберт Батыргазиев прокомментировал победу над аргентинцем Нери Крузом Ромеро в бою за звание временного чемпиона мира WBA во втором полулёгком весе.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, своего соперника. Спасибо, Нери, ты большой молодец, спасибо за эти 12 раундов. Надеюсь, публика осталась довольной. Здесь побеждает тот, кто не сдаётся. Дальше — больше. Мне осталось добраться до полноценного титула», — сказал Батыргазиев после боя.

Батыргазиев и Ромеро провели на ринге все 12 раундов. Победа досталась россиянину единогласным решением судей. У Батыргазиева — 12 побед в 12 профессиональных боях.