Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альберт Батыргазиев высказался о своей 12-й победе подряд

Альберт Батыргазиев высказался о своей 12-й победе подряд
Комментарии

Российский боксёр Альберт Батыргазиев прокомментировал победу над аргентинцем Нери Крузом Ромеро в бою за звание временного чемпиона мира WBA во втором полулёгком весе.

Прочие бои 2025. Ночь чемпионов IBA
Альберт Батыргазиев (W) — Нери Ромеро
07 марта 2025, пятница. 21:30 МСК
Альберт Батыргазиев
Окончено
UD
Нери Ромеро

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, своего соперника. Спасибо, Нери, ты большой молодец, спасибо за эти 12 раундов. Надеюсь, публика осталась довольной. Здесь побеждает тот, кто не сдаётся. Дальше — больше. Мне осталось добраться до полноценного титула», — сказал Батыргазиев после боя.

Батыргазиев и Ромеро провели на ринге все 12 раундов. Победа досталась россиянину единогласным решением судей. У Батыргазиева — 12 побед в 12 профессиональных боях.

Материалы по теме
«Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев и Ромеро выдали роскошный бой. Пояса остались в России!
Live
«Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев и Ромеро выдали роскошный бой. Пояса остались в России!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android