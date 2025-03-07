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Альберт Батыргазиев попросил организовать ему бой с Джервонтой Дэвисом в Москве

Альберт Батыргазиев попросил организовать ему бой с Джервонтой Дэвисом в Москве
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Олимпийский чемпион 2020 года, временный чемпион мира по версии WBA во втором полулёгком весе и чемпион IBA в весе до 60 кг Альберт Батыргазиев после победы над аргентинским боксёром Нери Ромеро попросил Умара Кремлёва организовать ему поединок с Джервонтой Дэвисом.

«Хочу попросить устроить мне бой с Джервонтой Дэвисом в Москве. Я его жалеть не буду, как Роуч. Он будет искать пятый угол в бою со мной», — сказал Батыргазиев после поединка.

Прочие бои 2025. Ночь чемпионов IBA
Альберт Батыргазиев (W) — Нери Ромеро
07 марта 2025, пятница. 21:30 МСК
Альберт Батыргазиев
Окончено
UD
Нери Ромеро

Бой продлился все запланированные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Батыргазиеву.

Для Альберта эта победа стала 12-й в профессиональном боксе в 12 поединках. Нери Ромеро потерпел первое поражение в карьере. Всего на его счету 19 боёв, в которых он одержал 18 побед.

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