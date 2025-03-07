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Жанибек Алимханулы попросил Турки Аль аш-Шейха организовать ему бой с Канело

Жанибек Алимханулы попросил Турки Аль аш-Шейха организовать ему бой с Канело
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Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы обратился к крупнейшему инвестору мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейху, чтобы он организовал ему поединок со звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Турки, дай мне Канело, и ты увидишь прекрасный бокс и будешь шокирован!» — написал Жанибек в социальной сети.

Напомним, Альварес 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проведёт поединок против кубинца Уильяма Скалла. Что касается Алимханулы, то у него официально запланирован следующий бой на 5 апреля в Астане (Казахстан), где он должен провести защиту титулов против француза Анауэля Нгамиссенге.

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