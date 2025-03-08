Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев во время пресс-конференции UFC 313 играл в телефоне

Магомед Анкалаев во время пресс-конференции UFC 313 играл в телефоне
Комментарии

Претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев во время пресс-конференции турнира UFC 313, посвящённой его предстоящему поединку против чемпиона в этом дивизионе Алекса Перейры, демонстрировал полное спокойствие, играя в своём телефоне.

Турнир UFC 313 состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, а поединок Анкалаева и Перейры станет главным событием шоу.

Напомним, предыдущую защиту титула Перейра проводил в октябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри. Что касается Анкалаева, то он последний бой проводил также в октябре 2024 года, одержав победу единогласным решением судей над Александром Ракичем.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 313: Анкалаев и Перейра — в весе! Гэтжи и Физиев готовы к битве. LIVE
Live
Взвешивание UFC 313: Анкалаев и Перейра — в весе! Гэтжи и Физиев готовы к битве. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android