Магомед Анкалаев во время пресс-конференции UFC 313 играл в телефоне

Претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев во время пресс-конференции турнира UFC 313, посвящённой его предстоящему поединку против чемпиона в этом дивизионе Алекса Перейры, демонстрировал полное спокойствие, играя в своём телефоне.

Турнир UFC 313 состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, а поединок Анкалаева и Перейры станет главным событием шоу.

Напомним, предыдущую защиту титула Перейра проводил в октябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри. Что касается Анкалаева, то он последний бой проводил также в октябре 2024 года, одержав победу единогласным решением судей над Александром Ракичем.