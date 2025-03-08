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Сауль Альварес не исключает варианта проведения боя с Джейком Полом в будущем

Сауль Альварес не исключает варианта проведения боя с Джейком Полом в будущем
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Звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес уверен, что огромная аудитория фанатов с нетерпением ждёт его поединка против популярного блогера Джейка Пола.

«Я думаю, все хотят увидеть, как я бью Джейка Пола. Я не называю это боем, я называю это событием. Это событие должно подождать. Сейчас не время устраивать подобное в моей карьере. Возможно, в конце моей карьеры, когда я выйду на пенсию. Посмотрим», — сказал Альварес на YouTube-канале Hot 97.

Напомним, следующий бой Альвареса состоится 3 мая в Саудовской Аравии, где сразится за абсолютное чемпионство во втором среднем весе с обладателем пояса IBF Уильямом Скаллом.

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