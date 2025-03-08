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Перейра и Анкалаев провели заключительную битву взглядов перед титульным боем на UFC 313

Перейра и Анкалаев провели заключительную битву взглядов перед титульным боем на UFC 313
Аудио-версия:
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В американском Лас-Вегасе прошла финальная битва взглядов между 32-летним российским бойцом Магомедом Анкалаевым и 37-летним бразильцем Алексом Перейрой. В ночь с 8 на 9 марта мск спортсмены проведут поединок за чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе в рамках турнира UFC 313. Сейчас обладателем титула является Перейра.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Фото: Кадр из трансляции

В ночь с 8 на 9 марта мск в американском Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313. Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Перейра — Анкалаев и других топовых поединков UFC 313.

Видео: Анкалаев играет на телефоне во время пресс-конференции UFC 313

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