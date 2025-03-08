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Ризван Куниев и Кёртис Блэйдс провели заключительную битву взглядов перед боем на UFC 313

Ризван Куниев и Кёртис Блэйдс провели заключительную битву взглядов перед боем на UFC 313
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Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс и российский боец Ризван Куниев провели заключительную битву взглядов перед очным поединком на турнире UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (США).

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Ризвану Куниеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, в 2024-м через Претендентскую серию Даны Уайта получил контракт с UFC. Всего на счету Куниева в MMA 13 побед и два поражения.

Куниев проведёт свой дебютный бой под эгидой UFC. Что касается Блэйдса, то он предыдущий поединок проводил в июле 2024 года и потерпел там поражение от ныне действующего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.

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