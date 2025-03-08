Результаты финального дня чемпионата России по самбо

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В Краснодаре состоялся 75-й чемпионат России по самбо. Участие в турнире принимали ведущие спортсмены из 66 субъектов Российской Федерации. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного соревновательного дня, который состоялся вчера, 7 марта.

Женщины, до 65 кг:

1-место — Черевань Карина ЦФО (Московская)

2-место — Гамидова Диана ПФО (Пермский)

3-место — Остапец Валентина МОС (Москва)

3-место — Дорошенко Екатерина СПБ (Санкт-Петербург)

80 кг

1-е место — Хомячкова Анастасия ЦФО (Владимирская)

2-е место — Речкалова Дарья УФО (Свердловская)

3-е место — Букреева Марина СФО (Красноярский)

3-е место — Гизатулина Дина УФО (Челябинская)

Мужчины, до 64 кг:

1-е место — Мнацаканян Владимир ЮФО (Краснодарский)

2-е место — Гомлешко Анзор ЮФО (Р. Адыгея)

3-е место — Пастернак Денис ЮФО (Краснодарский)

3-е место — Керимов Сайгид СКФО (Ставропольский)

88 кг

1-е место — Кирюхин Сергей СПБ (Санкт-Петербург)

2-е место — Рябов Сергей МОС (Москва)

3-е место — Назиров Екубжон УФО (Свердловская)

3-е место — Панов Владислав СФО (Красноярский)

58 кг

1-е место — Гамзаев Мухтар СКФО (Р. Дагестан)

2-е место — Намсараев Алдар ДВФО (Р. Бурятия)

3-е место — Белеев Радмил СФО (Р. Алтай)

3-е место — Хертек Ай-Херел СФО (Новосибирская)

79 кг

1-е место — Гайдаров Загид ДВФО (Камчатский)

2-е место — Иванов Алексей МОС (Москва)

3-е место — Гаджиев Хадис СКФО (Р. Дагестан)

3-е место — Хазиахметов Рим ПФО (Самарская)

98 кг

1-е место — Тадин Артём СФО (Новосибирская)

2-е место — Гасанов Магомед ПФО (Р. Татарстан)

3-е место — Токов Анатолий ЦФО (Белгородская)

3-е место — Мамонов Антон ЦФО (Брянская)