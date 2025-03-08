Результаты финального дня чемпионата России по самбо

В Краснодаре состоялся 75-й чемпионат России по самбо. Участие в турнире принимали ведущие спортсмены из 66 субъектов Российской Федерации. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного соревновательного дня, который состоялся вчера, 7 марта.
Женщины, до 65 кг:
1-место — Черевань Карина ЦФО (Московская)
2-место — Гамидова Диана ПФО (Пермский)
3-место — Остапец Валентина МОС (Москва)
3-место — Дорошенко Екатерина СПБ (Санкт-Петербург)
80 кг
1-е место — Хомячкова Анастасия ЦФО (Владимирская)
2-е место — Речкалова Дарья УФО (Свердловская)
3-е место — Букреева Марина СФО (Красноярский)
3-е место — Гизатулина Дина УФО (Челябинская)
Мужчины, до 64 кг:
1-е место — Мнацаканян Владимир ЮФО (Краснодарский)
2-е место — Гомлешко Анзор ЮФО (Р. Адыгея)
3-е место — Пастернак Денис ЮФО (Краснодарский)
3-е место — Керимов Сайгид СКФО (Ставропольский)
88 кг
1-е место — Кирюхин Сергей СПБ (Санкт-Петербург)
2-е место — Рябов Сергей МОС (Москва)
3-е место — Назиров Екубжон УФО (Свердловская)
3-е место — Панов Владислав СФО (Красноярский)
58 кг
1-е место — Гамзаев Мухтар СКФО (Р. Дагестан)
2-е место — Намсараев Алдар ДВФО (Р. Бурятия)
3-е место — Белеев Радмил СФО (Р. Алтай)
3-е место — Хертек Ай-Херел СФО (Новосибирская)
79 кг
1-е место — Гайдаров Загид ДВФО (Камчатский)
2-е место — Иванов Алексей МОС (Москва)
3-е место — Гаджиев Хадис СКФО (Р. Дагестан)
3-е место — Хазиахметов Рим ПФО (Самарская)
98 кг
1-е место — Тадин Артём СФО (Новосибирская)
2-е место — Гасанов Магомед ПФО (Р. Татарстан)
3-е место — Токов Анатолий ЦФО (Белгородская)
3-е место — Мамонов Антон ЦФО (Брянская)