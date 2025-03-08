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Гонорары Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры за бой 9 марта 2025

Гонорары Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры за бой 9 марта 2025 года
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В ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в главном поединке которого сразятся действующий чемпион в полутяжёлом весе Алекс Перейра (Бразилия) и россиянин Магомед Анкалаев, занимающий первое место в полутяжёлом дивизионе.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Перейра за этот поединок получит гарантированный гонорар в размере $ 1 млн. В то время как Анкалаев должен получить $ 750 тыс.

Напомним, предыдущую защиту титула Перейра проводил в октябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри. Что касается Анкалаева, то он последний бой проводил также в октябре 2024 года, одержав победу единогласным решением судей над Александаром Ракичем.

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