Гонорары Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры за бой 9 марта 2025 года

В ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в главном поединке которого сразятся действующий чемпион в полутяжёлом весе Алекс Перейра (Бразилия) и россиянин Магомед Анкалаев, занимающий первое место в полутяжёлом дивизионе.

Перейра за этот поединок получит гарантированный гонорар в размере $ 1 млн. В то время как Анкалаев должен получить $ 750 тыс.

Напомним, предыдущую защиту титула Перейра проводил в октябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри. Что касается Анкалаева, то он последний бой проводил также в октябре 2024 года, одержав победу единогласным решением судей над Александаром Ракичем.