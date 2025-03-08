Атлетическая комиссия Нью-Йорка официально признала ничью в поединке Дэвиса и Роуча

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк официально объявила о том, что признаёт ничейный результат поединка между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем такого же титула во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем.

Напомним, по ходу поединка в девятом раунде Джервонте не засчитали нокдаун, и в итоге двое из трёх судей выставили ничейный счёт. Этот момент пресс-служба комиссии прокомментировала следующим образом:

«Поскольку бой продолжался более трёх полных раундов после решения рефери об отказе от нокдауна, и поскольку боксёры, как и должны были, подчинились его решению, то и решение рефери не имело решающего значения», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что стороны могут провести реванш между собой в конце мая 2025 года.