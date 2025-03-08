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Муслим Салихов продлил контракт с UFC на четыре боя

Муслим Салихов продлил контракт с UFC на четыре боя
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40-летний российский ветеран UFC, выступающий в полусреднем дивизионе, Муслим Салихов продолжит выступать под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств на протяжении последующих четырёх поединков. Накануне боец подписал новый контракт с UFC, рассчитанный на четыре боя. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Напомним, Салихов свой последний бой проводил в ноябре 2024 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде над китайцем Сонг Кенаном.

Салихов пришёл в UFC в ноябре 2017 года и за эти семь с половиной лет успел провести здесь 12 поединков (восемь побед при четырёх поражениях).

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