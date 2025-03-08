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Мераб Двалишвили опубликовал совместное фото с Шоном О'Мэлли в джакузи

Мераб Двалишвили опубликовал совместное фото с Шоном О'Мэлли в джакузи
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли и действующий обладатель этого титула Мераб Двалишвили проводят совместное время в джакузи. Соответствующее фото в социальных сетях опубликовал грузинский боец.

«Весело проводим время», — подписал снимок Мераб.

Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли

Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли

Фото: Из социальных сетей Мераба Двалишвили

Двалишвили свой последний бой провёл в январе 2025 года и одержал там победу единогласным решением судей над непобеждённым на момент поединка россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Что касается О'Мэлли, то он свой последний поединок провёл в сентябре 2024 года, где потерпел поражение таким же единогласным судейским решением от Двалишвили.

Сам Двалишвили неоднократно заявлял о желании провести реванш с О'Мэлли в ближайшем будущем, и, возможно, этот поединок может состояться до конца 2025 года.

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