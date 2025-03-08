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Рафаэль Физиев назвал величайшего ММА-бойца всех времён

Рафаэль Физиев назвал величайшего ММА-бойца всех времён
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Один из ведущих легковесов UFC Рафаэль Физиев во время пресс-конференции турнира UFC 313 ответил на вопрос журналиста BJ Penn, кого считает величайшим бойцом UFC за всю историю, и назвал имя непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Величайший боец в истории MMA? Тот, кто никогда не проигрывал. Единственный и непревзойдённый. Да, я говорю о Хабибе», — приводит слова Рафаэля Физиева BJ Penn.

Напомним, Хабиб закончил свою карьеру в конце 2020 года. Его последний поединок состоялся в октябре 2020 года, где он одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над Джастином Гэтжи.

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