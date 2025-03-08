Макс Холлоуэй высказался о предстоящем поединке Джастина Гэтжи с Рафаэлем Физиевым

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй дал свой прогноз на предстоящий поединок двух ведущих легковесов UFC Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева, который станет соглавным событием турнира UFC 313.

«Нас ждёт настоящее зрелище. Гэтжи выходит андердогом, но для меня это лёгкий выбор. Нужно ставить на Гэтжи, особенно если учесть, как он проиграл мне в последнем поединке. Он хочет закрыть то поражение чем-то грандиозным, так что я заявляю это прямо сейчас – я выбираю Джастина Гэтжи, и он оправдает своё прозвище. Этот бой станет его хайлайтом», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

Турнир UFC 313 состоится в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.