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Турки Аль аш-Шейх не заинтересован в проведении боя Дмитрия Бивола с Бенавидесом

Турки Аль аш-Шейх не заинтересован в проведении боя Дмитрия Бивола с Бенавидесом
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Крупнейший инвестор мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейх заявил о том, что не заинтересован в организации боя между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и обладателем титулов временного чемпиона WBC и обычного пояса WBA в этом весе Дэвидом Бенавидесом.

«Я больше не заинтересован в поединке Бивол — Бенавидес и не буду участвовать в торгах. Думаю, Бивол знает, кто ему помог, а кто нет. Мой совет Биволу: не опаздывай, потому что каждый день что-то меняется», — приводит слова Турки Аль аш‑Шейха The Ring.

Напомним, Бивол стал абсолютным чемпионом мира в феврале 2025 года после того, как победил большинством судейских голосов в реванше с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

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