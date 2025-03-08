Видео: боец UFC Марлон Вера дробовиком отпугнул грабителя, вооружённого ножом

Эквадорский боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера опубликовал в социальных сетях видео, на котором он противостоял грабителю, вооружённому ножом.

Всё происходило на подъездной дороге, где Вера, по всей видимости, чинил свой пикап. После того как он увидел, что к нему приближается человек в капюшоне и маске с ножом в руке, он не раздумывая достал из салона автомобиля дробовик, направив его на неизвестного. Тот поспешно убежал.

Напомним, следующий бой Веры официально запланирован на 3 мая на турнире UFC в Де-Мойне, где ему будет противостоять бразилец Марио Баутиста. Свой предыдущий поединок Вера провёл в августе 2024 года и потерпел в нём поражение единогласным решением судей от экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.