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Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: ориентировочное время начало боя на UFC 313 — 7:30 мск

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: ориентировочное время начало боя на UFC 313 — 7:30 мск
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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в главном событии которого состоится бой между чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и российским претендентом в лице Магомеда Анкалаева.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Противостояние начнётся не ранее 7:30 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Предыдущая защита Перейры состоялась в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри.

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