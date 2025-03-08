Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: ориентировочное время начало боя на UFC 313 — 7:30 мск

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в главном событии которого состоится бой между чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и российским претендентом в лице Магомеда Анкалаева.

Противостояние начнётся не ранее 7:30 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Предыдущая защита Перейры состоялась в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в четвёртом раунде Халила Раунтри.