Кейшон Дэвис заявил о готовности провести бой с Ламонтом Роучем

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе американец Кейшон Дэвис заявил о том, что готов провести защиту своего титула в поединке против действующего обладателя пояса WBA во втором полулёгком весе Ламонта Роуча.

«Этот парень явно заявил о себе и прорубил путь к титульному бою со мной. Так устроен наш спорт, и он заслуживает этого. Ты работаешь не покладая рук, пашешь в зале, проводишь бои и зарабатываешь титульные поединки. Мне было бы очень интересно провести бой против Роуча», — приводит слова Дэвиса Boxing Scene.

Напомним, Дэвис завоевал свой титул в феврале 2025 года, где победил нокаутом в четвёртом раунде украинца Дениса Беринчика.