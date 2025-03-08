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Гаджиясулов: может, даже судьи будут на стороне Перейры в бою с Анкалаевым

Гаджиясулов: может, даже судьи будут на стороне Перейры в бою с Анкалаевым
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов сделал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против претендента в лице Магомеда Анкалаева.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Считаю, Магомед победит решением судей. Думаю, он будет больше бороться, потому что в стойке Перейра очень опасен. Для Анкалаева это большой бой, так как Алекс уже большая звезда в UFC. Думаю, многие, может, даже судьи, будут на стороне Алекса, так что Магомеду нужно выиграть очень убедительно. Надеюсь, он выиграет в месяц Рамадан. Держать пост и выступать тяжело, но, думаю, Анкалаев сможет выиграть», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.

Напомним, бой Перейры и Анкалаева возглавит турнир UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

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