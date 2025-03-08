Хавьер Мендес оставил прогноз на бой между Перейрой и Анкалаевым

Хавьер Мендес, тренер действующего обладателя чемпионского пояса UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, а также бывший тренер Хабиба Нурмагомедова, высказался о предстоящем поединке чемпиона UFC полутяжёлого дивизиона Алекса Перейры против российского претендента Магомеда Анкалаева.

«Анкалаеву нужен только тейкдаун. Нельзя долго биться с Алексом в стойке. Алекс постоянно спаррингует. Он никогда не отдыхает и пытается стать лучше. Да, в борьбе он уступает Анкалаеву. Но если бой перейдёт в партер, то Перейре нужно будет быстрее вставать», — сказал Мендес на своём YouTube-канале.

Перейра и Анкалаев проведут бой в главном событии турнира UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.