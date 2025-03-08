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Ислам Махачев лично поддержит махачкалинское «Динамо» в 20-м туре РПЛ

Ислам Махачев лично поддержит махачкалинское «Динамо» в 20-м туре РПЛ
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев лично поддержит махачкалинское «Динамо» в выездном матче с одноимённой московской командой «Динамо» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Из социальных сетей махачкалинского «Динамо»

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Московское «Динамо» идёт на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 36 очков по сумме 19 матчей. «Динамо» Махачкала успело набрать 18 очков и располагается сейчас на 13-й строчке.

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