Алекс Перейра ответил, кого считает величайшим бойцом в истории UFC

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил, кого считает величайшим бойцом в истории североамериканской лиги.

— Кого ты считаешь величайшим бойцом в истории UFC?

— Джона Джонса, — сказал Перейра в интервью порталу Eurosport.

Напомним, следующий поединок, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 313, Алекс разделит октагон с первым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой рассчитан на пять раундов, а также является главным событием вечера. Для Перейры это будет четвёртая защита титула менее чем за год.