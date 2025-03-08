Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт провели стердаун перед поединком на турнире UFC 314

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер и топовый английский боец UFC Пэдди Пимблетт провели битву взглядов в преддверии поединка, который состоится 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами. Их противостояние будет соглавным событием вечера.

Фото: Кадр из трансляции

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.

Пимблетт, в свою очередь, в данный момент идёт на серии из шести побед подряд. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.