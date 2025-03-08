Магомед Анкалаев собрал сильнейшего бойца ММА из Дагестана

Претендент на чемпионский титул UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев собрал сильнейшего бойца смешанных единоборств из Дагестана в интервью порталу Eurosport.
Физическая сила — Ислам Махачев.
Кардио — Хабиб Нурмагомедов.
Удары ногами — Шара Буллет.
Бойцовский IQ — Хабиб Нурмагомедов.
Крепость челюсти — Хабиб Нурмагомедов.
Скорость — Умар Нурмагомедов.
Способность давать интервью — Тагир Уланбеков.
Напомним, в следующем поединке, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Анкалаев разделит октагон с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.