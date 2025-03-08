Магомед Анкалаев собрал сильнейшего бойца ММА из Дагестана

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Претендент на чемпионский титул UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев собрал сильнейшего бойца смешанных единоборств из Дагестана в интервью порталу Eurosport.

Физическая сила — Ислам Махачев.

Кардио — Хабиб Нурмагомедов.

Удары ногами — Шара Буллет.

Бойцовский IQ — Хабиб Нурмагомедов.

Крепость челюсти — Хабиб Нурмагомедов.

Скорость — Умар Нурмагомедов.

Способность давать интервью — Тагир Уланбеков.

Напомним, в следующем поединке, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Анкалаев разделит октагон с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.