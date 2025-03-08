Бывший кикбоксёр спас заложницу в аэропорту Алматы, обезвредив вооружённого преступника

52-летний казахстанец Муса Абдраим, занимавшийся рукопашным боем, кикбоксингом и тайским боксом, спас сотрудницу аэропорта Алматы (Казахстан) от неадекватного мужчины, который был вооружён ножом.

Инцидент произошёл утром 7 марта. Изначально неизвестный взял в заложницы девушку и угрожал отрезать ей голову. Вскоре Муса вмешался в конфликт и предложил взять в заложники себя в обмен на свободу девушки. Нападавший согласился, после чего Абдраимов в один момент умело выхватил нож и обезвредил преступника.

«‌Я внимательно следил за ним, и, как только его хватка немного ослабла, в тот момент пришлось выхватить нож из его рук. Как мужчина, как гражданин Республики Казахстан я просто не мог поступить иначе», — приводит слова Абдраимова портал Tengrinews.kz.

Проявив отвагу и смелость, Муса был объявлен послом мира Всемирным боксёрским советом (WBC). А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил представить Абдаримова к медали за мужество.